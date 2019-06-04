Coca-Cola, Boeing и другие компании США могут принять участие в ПMЭФ

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Представители крупного американского бизнеса планируют принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6-8 июня, несмотря на отсутствие официальной делегации США. Об этом ТАСС сообщил президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

"Я знаю о тех компаниях, с которыми общался на эту тему. Это компании, представители которых будут участвовать в нашем круглом столе "Бизнес-диалог Россия-США". Среди них Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie, Cushman&Wakefield и другие, а также компания Baring Vostok", - сказал он.

"Насколько я понимаю, посол [США в России Джон Хантсман] не приедет на Питерский форум, и на нем не будет официальных лиц из правительства США. Однако будут представители американского бизнеса, это я знаю точно", - добавил Родзянко.

Ранее представитель Госдепартамента сообщал ТАСС, что американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум. Представитель посольства США в РФ Андреа Калан отмечала, что посол США в России Хантсман также не примет участие в форуме в связи с тем, что "американский инвестор Майкл Калви находится под стражей, и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

31 мая советник президента России Антон Кобяков заявил ТАСС, что, несмотря на отказ США направить правительственную делегацию на ПМЭФ, за неделю до начала форума участие в нем уже подтвердили более 400 представителей американского бизнеса.

Майкл Калви - основатель и управляющий партнер инвестфонда Baring Vostok - был задержан, а позднее арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Также Басманный суд Москвы арестовал еще пятерых фигурантов дела. Сначала Калви был помещен в следственный изолятор, но позднее переведен под домашний арест. Сам Калви попросил разрешить ему участвовать в Петербургском форуме.