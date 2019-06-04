Число безработных в России за неделю увеличилось до 772 тыс.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за прошедшую неделю выросла и на 0,4% и составила 772 тыс., сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

"С 22 по 29 мая 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4 % и составила 772,22 тыс. человек", - говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 39 регионах, в 41 субьекте отмечен рост численности безработных граждан.

По состоянию на 29 мая 2019 года суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 102 930 человек, добавили в ведомстве.