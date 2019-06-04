"Лукойл" с 27 по 31 мая выкупил свои акции и расписки на 1,77 млрд рублей и $11,9 млн

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках программы обратного выкупа (buyback) приобрел с 27 по 31 мая 2019 года акции компании и глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму 1,77 млрд рублей и $11,9 млн соответственно, следует из материалов компании.

В частности, дочерняя структура "Лукойла" - Lukoil Securities Limited - купила за этот период 340,9 тыс. акций по средней цене 5179,09 рубля, а также 148,1 тыс. расписок по средней цене $80,3 за бумагу.

"Лукойл" запустил с 3 сентября 2018 г. программу выкупа на открытом рынке акций компании и GDR на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 года. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.