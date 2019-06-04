Эксперты России и Южной Кореи обсудили сотрудничество в сфере мирного атома

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Республика Корея и Россия будут укреплять сотрудничество в сфере исследований и мирного использования атомной энергии. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Ведомство отмечает, что 4 июня в Сеуле открылось 19-е заседание южнокорейско-российского координационного комитета по атомной энергии. Его проводят Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи и российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".

Стороны обсудили план совместных исследований в создании ядерного источника энергии для программ исследования космоса. Принято решение сотрудничать в реализации проекта новых источников энергии с применением российских технологий обогащения материалов и южнокорейских полупроводников.

Кроме того, участники договорились приступить к разработке роботов, которые будут выполнять процедуру демонтажа АЭС, а также сотрудничать в создании высокоэффективного и стабильного ядерного топлива.

На заседании стороны представляли 40 экспертов, которые обсудили 27 вопросов, касающихся исследований и разработок, безопасности, демонтажа АЭС, утилизации радиоактивных отходов.

Российско-южнокорейский координационный комитет по атомной энергии создан 14 декабря 1990 года, его первое заседание состоялось в 1991 году.