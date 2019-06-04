Правительство в сентябре представит в Госдуму проект нового закона о госконтроле

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" планирует представить на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2019 года проект нового закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Об этом говорится в плане мероприятий (дорожная карта) по реализации механизма "регуляторной гильотины", одобренном постановлением кабинета министров РФ.

Планируется, что в июне разработкой и согласованием положений этого законопроекта займутся Минэкономразвития, Минюст, Экспертный и Аналитический центры при правительстве РФ, а также общественные объединения предпринимателей.

Кроме того, согласно дорожной карте, в июне с бизнес-сообществом должен быть обсужден законопроект, который установит количественные и качественные характеристики государственного и муниципального контроля. В июле проект документа планируется внести в правительство, а после одобрения законопроект будет в октябре представлен в Госдуму.

Утвержденный постановлением правительства план мероприятий предусматривает, что в июле - августе министерства и ведомства совместно с экспертами и бизнесом должны завершить подготовку новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля. Подготовленные на основе такого диалога законопроекты будут в ноябре - декабре внесены на обсуждение в правительство РФ.

Кроме того, к сентябрю будут подготовлены проекты постановлений правительства, предусматривающие признание утратившими силу с 1 января 2021 года ранее принятых нормативных актов как правительства РФ, так и нормативных документов РСФСР и СССР.

План мероприятий разработан во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Владимир Путин поручил правительству при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля и надзора, и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.