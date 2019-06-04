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Индия начнет испытания 5G в течение 100 дней

Сети собираются использовать в сферах образования и здравоохранения, а также в сельских районах

ТАСС, 4 июня. Министр коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад объявил, что Нью-Дели начнет испытания сетей связи пятого поколения (5G) в течение ближайших 100 дней.

"Испытания технологии 5G запланированы на ближайшие 100 дней. Сети связи пятого поколения будут использоваться в сферах образования и здравоохранения, а также станут доступны для жителей сельских районов страны", - приводит во вторник слова министра газета India Today. Он также обещал рассмотреть возможность участия китайской компании Huawei в технологических тестах.

Ранее власти Индии выступали за начало развертывания сети мобильной связи пятого поколения в стране к 2020 году.

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