Меркель считает, что промышленность ФРГ разделяет ее мнение по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что экономические круги ФРГ разделяют ее мнение относительно реализации газопровода "Северный поток - 2". Об этом она заявила во вторник в Берлине, выступая на экономической конференции "День германской промышленности".

Глава правительства отметила, что для обеспечения надежного энергоснабжения Германии в свете выхода ФРГ из атомной энергетики и отказа от угля "нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ". "Поэтому я всегда выступала за то, чтобы наряду с транзитом [газа] через Украину мог быть построен трубопровод "Северный поток - 2", - сказала Меркель. "Я думаю, тут наше мнение не различается", - добавила она, обращаясь к участникам конференции.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца года.

Категорически против нового газопровода из России в Европу выступают США. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. По мнению российских властей, это может быть связано с попыткой увеличить поставки в Европу американского сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.