"Роснефть" намерена увеличить добычу углеводородов до 320 млн тонн н. э.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" намерена обеспечить рост добычи углеводородов до 320 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году. Об этом сказал глава компании Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров "Роснефти".

"Во-первых, это обеспечение роста добычи углеводородов до 320 млн тонн нефтяного эквивалента к 2022 году при неизменном контроле над затратами. При этом, наличие высокорентабельной ресурсной базы как одного из основных конкурентных преимуществ, позволяет нам уверенно смотреть в будущее", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что компания намерена делать акцент и на технологическом развитии, в том числе на ускоренном тиражировании апробированных решений.

В 2018 году добыча углеводородов составила 285,5 млн т н.э.

Рост добычи жидких углеводородов

"Роснефть" намерена ежегодно увеличивать добычу жидких углеводородов в год не ниже, чем на 2% в долгосрочной перспективе.

"Компания увеличила среднесуточную добычу жидких углеводородов на 2,1% в сравнении с прошлым годом, что соответствует нашему долгосрочному ориентиру по росту добычи на 2% ежегодно", - сказал он.