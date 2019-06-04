"Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию второе нефтяное месторождение Эргинского кластера - Западно-Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров компании, которое проходит в Санкт-Петербурге, в режиме телемоста дал команду начать отгрузку первой нефти.
"Приступайте к отгрузке нефти", - сказал Сечин.
Генеральный директор "НК "Конданефть" (компания, которая реализует проект) Георгий Евграфов сообщил, что в ноябре 2017 года был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. На очереди - Чапровское месторождение, подготовка которого сейчас ведется ускоренными темпами.