"Роснефть" планирует запустить в конце 2019 года газовый проект "Роспан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Газовый проект "Роспан" с объемом годовой добычи в 21 млрд куб. м будет запущен в конце 2019 года, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров компании.

"Важным шагом к увеличению доли газа в общей добыче углеводородов компании является запуск проекта "Роспан" - крупнейшего газового проекта в портфеле компании. С учетом ограничений ОПЕК+ мы планируем запустить проект в конце 2019 года. Проект обеспечит годовую добычу газа в объеме 21 млрд кубических метров, а также добычу жидких углеводородов свыше 5 млн тонн в год и производство пропан-бутана технического свыше 1 млн тонн", - сказал он.

Газовый проект в ЯНАО

"Роснефть" и британская BP планируют в 2020 году запустить совместный газовый проект в Ямало-Ненецком автономной округе (ЯНАО) по разработке Харампурского и Фестивального лицензионных участков с годовой добычей в 11 млрд куб. м.

"Вторым крупнейшим газовым проектом является разработка Харампурского и Фестивального лицензионных участков, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе. "Роснефть" совместно с нашим партнером компанией BP начала активную фазу его реализации в 2018 году. Проект обеспечит годовую добычу газа в объеме 11 млрд куб. м. Запуск планируется в следующем году", - сообщил он.