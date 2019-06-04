Под Симферополем создадут индустриальный парк с объемом инвестиций в 1,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Соглашения с потенциальными резидентами частного индустриального парка, создаваемого в Симферопольском районе Корпорацией развития Крыма при поддержке правительства республики, планируется подписать в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Предполагаемая сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей, сообщила во вторник ТАСС министр экономического развития Крыма Людмила Бланк.

"В отработке несколько подписаний на ПМЭФ по инвестиционным соглашениям на сумму порядка 1,5 млрд рублей, но работа продолжается. Планируем создать в Симферопольском районе [индустриальный] парк, сейчас смотрим потенциальных резидентов. В работе инвестиционные соглашения ", - сказала она. Инвесторы приступят к реализации проектов после оформления аренды земли, этот вопрос сейчас решается.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что индустриальный парк планируют открыть в селе Укромное Симферопольского района. В нем ожидается наладить производство плит для домостроения, оборудования для канализационно-очистных сооружений, изготовление алюминиевых конструкций.

Бланк отметила, что в Симферопольском районе создается еще один парк, агропромышленный, с оптово-распределительным центром, логистическим комплексом, заводом по выпуску кофе и цикория и другими производствами. Соглашения об этом с резидентами были подписаны в ходе Ялтинского международного экономического форума и Российского инвестиционного форума в этом году. "Это в рамках поручений президента по снижению цен. Там будет оптово-логистический центр, в том числе выращивание и переработка продукции, работа планируется глобальная", - сообщила министр.

Ранее на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц форума о завышенных ценах на продовольствие в Крыму, президент РФ Владимир Путин отметил, что "нужно заводить" в регион торговые сети, свою роль в улучшении снабжения товарами сыграет открытие движения по железнодорожной части Крымского моста.

Потенциал республики

В пресс-службе Корпорации развития республики ТАСС сообщили, что на выставочном стенде на площадке ПМЭФ-2019 будут представлены достижения в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а также инвестиционный потенциал региона, всего около 30 проектов в строительной, транспортной, социальной и других отраслях, как реализованными, так и реализуемыми.

В частности, промышленный сектор будет представлен инвестпроектами с высокой степенью реализации. В их числе предприятие, занимающееся производством дорожных покрытий, а также ремонтом и строительством автодорог.

В сфере сельского хозяйства Республика Крым, кроме индустриального и агропромышленного парков, создаст рыбоводческий комплекс в Джанкойском районе, где планируется выращивать рыбу, в том числе осетровых пород. Сейчас проект в стадии реализации, на проектную мощность он выйдет в конце 2021 года.

К подписанию на ПМЭФ специалисты Корпорации подготовили четыре соглашения в промышленной отрасли, сфере ЖКХ, а также в промышленно-логистической сфере. Суть и предполагаемый объем инвестиций пока не разглашается.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.