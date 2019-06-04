"Роснефть" пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" пока не планирует откладывать запуск новых проектов из-за соглашения ОПЕК+ и ведет диалог с правительством РФ о возможных компенсациях в случае продления сделки до конца 2019 года, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров компании.

"Мы пока не планируем откладывать запуск новых проектов, ну а те решения (о дальнейшей судьбе ОПЕК+ - прим. ТАСС), которые состоятся, мы будем выполнять и параллельно вести работу с правительством России о компенсации потерь, если такие будут по нашим проектам. Такую работу мы ведем", - сказал Сечин.

По его словам, Саудовская Аравия будет стремиться к продлению соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, потому что бюджет страны ориентирован на цену нефти в $85 за баррель

"Еще одно обстоятельство, которое надо принимать во внимание, что бюджет Саудовской Аравии, для его полноценного формирования, исходит из $85 за баррель нефти. Думаю, что это будет двигать Саудовскую Аравию в сторону продления соглашения", - сказал он, выступая на годовом собрании акционеров.

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра.

Решение об уровне добычи нефти на вторую половину 2019 года страны ОПЕК+ будут принимать на встрече в конце июня. По данным Reuters, эта встреча предварительно назначена на 25-26 июня.

На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в середине мая консенсус по вопросу ограничений добычи нефти так и не был достигнут. Россия выразила позицию о возможности ослабления действующих ограничений, Саудовская Аравия указала на необходимость их продления, ссылаясь на рост уровня запасов нефти в мире.