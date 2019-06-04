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Правительство намерено продлить на два года ограничение на госзакупки иностранной мебели

С 1 декабря 2017 года уже действует двухлетнее ограничение

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ограничение на закупку иностранной мебели для государственных нужд в России может быть продлено до 1 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Двухлетнее ограничение на госзакупки произведенной за рубежом мебели было установлено правительством РФ с 1 декабря 2017 года для поддержки российских производителей. Таким образом, запрет предлагается продлить еще на два года.

"На государственные и муниципальные закупки приходится около 18% от общего объема производства мебельной продукции (в 2018 году объем производства составил 190 млрд руб., объем закупок составил 33,4 млрд руб., рост производства и закупок по сравнению с 2017 годом составил 8% и 15% соответственно), что является хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности. Запрет на закупки иностранной мебели оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент, повышает конкурентоспособность отечественных производителей", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

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