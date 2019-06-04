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Сечин заявил, что ожидания "Роснефти" после бурения в Черном море пока не подтверждаются

Ожидания "Роснефти" после бурения в Черном море пока не подтверждаются - Сечин.

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РоссияСечин, Игорь Иванович
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