КПРФ получила наибольшие доходы среди оппозиционных парламентских партий в 2018 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. КПРФ получила за прошедший год на осуществление уставной деятельности более 2,6 млрд рублей, что превышает доходы ЛДПР и "Справедливой России". Об этом говорится в сводных отчетах партий за 2018 год, опубликованных во вторник на сайте Центризбиркома России.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей, при этом за отчетный период партией было израсходовано около 7 млрд рублей.

В документе отмечается, что больше всего КПРФ получила средств из федерального бюджета - более 2,3 млрд рублей. На втором месте идут пожертвования, которые составили 148 млн рублей. Чуть меньше компартия получила от уплаты вступительных и членских взносов - около 95 млн рублей, отмечается в отчете. Согласно этим данным, в прошлом году коммунисты израсходовали около 1,7 млрд рублей.

ЛДПР получила за прошедший год более 1,7 млрд рублей. Структура доходов либерал-демократов в 2018 году выглядела следующим образом: бюджетные средства - 1,6 млрд рублей, пожертвования - 4,9 млн рублей. Вступительные и членские взносы составили всего 88 тыс. рублей, говорится в отчете. В минувшем году партия израсходовала более 1,7 млрд рублей, отмечается в документе.

Меньше всего из парламентских партий в прошлом году заработала "Справедливая Россия". Ее доходы составили 618 млн рублей, следует из документов на сайте ЦИК. Справороссы получили в прошлом году из бюджета 497,8 млн рублей, пожертвования составили 114,5 млн рублей. В графе "Взносы" в партийном отчете значится "0 рублей". Партийные расходы "Справедливой России" немного превысили доходы и составили чуть более 622 млн рублей.