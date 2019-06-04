В ЕЭК советуют белорусским экспортерам продовольствия искать альтернативу рынку РФ

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия должна активнее вести переговоры с Российской Федерацией по снятию ограничений по поставкам продовольствия и одновременно искать альтернативные рынки сбыта. Об этом заявил во вторник журналистам член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин в рамках открытия в Минске международной выставки "Белагро-2019".

"Надо договариваться и искать компромисс. Надо активно вести переговоры с представителями нашего основного рынка - Российской Федерации", - сказал министр ЕЭК, отвечая на вопрос ТАСС.

Субботин констатировал, что Минсельхозпрод Белоруссии занял "очень активную позицию, контакт [с российской стороной] появился у нового министра и ветеринарной службы". Во-вторых, считает министр ЕЭК "надо снижать зависимость [Белоруссии] от рынка Российской Федерации". "Как минимум треть продукции надо стараться продавать в страны далекого зарубежья. Есть открытый для продовольствия Китай, рынок Ближнего Востока, Африканского континента", - заявил Субботин. "Также надо статься работать с европейским рынком, где постепенно открывается доступ нашим предприятиям", - отметил министр по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии.

Россельхознадзор не раз вводил запрет на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом - под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго. У Россельхознадзора уже давно возникают претензии и к качеству поставляемой из республики продукции. Президент Белоруссии заявлял, что Белоруссия будет переориентироваться на другие рынки по поставкам продовольствия, если ограничения поставок в РФ сохранятся.