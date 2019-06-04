Сечин: Силуанов не исключил дополнительных льгот для ВНХК на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов на совещании в правительстве не исключил предоставления дополнительных льгот для реализации проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на Дальнем Востоке. Об этом сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров компании.

"На прошлой неделе мы участвовали в совещании председателя правительства [Дмитрия Медведева], где первый вице-премьер, министр финансов Антон Германович Силуанов не исключил возврата обсуждения дополнительных льгот для ВНХК. Это нас очень обрадовало, и мы такую работу с Министерством финансов будет проводить", - сказал он.

По его словам, компания была вынуждена отказаться от реализации проекта ВНХК из-за нерентабельности проекта в условиях нестабильной налоговой системы, в том числе реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. "Мы не отказываемся от реализации этих проектов в целом. Считаем, что есть перспективы в случае предоставления стабильного налогового режима для таких проектов", - добавил Сечин.