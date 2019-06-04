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Вексельберг ожидает решения по его ходатайству об исключении из санкционного списка США

Вашингтон внес российского бизнесмена и контролируемую им группу "Ренова" в "черный список" в начале апреля 2018 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг ожидает ответа от управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) на его петицию об исключении из санкционного списка США.

"Мы подали петицию в OFAC, они ее рассматривают", - сказал Вексельберг. При этом он затруднился ответить, когда может быть получен ответ на эту петицию: "В этом-то и вся проблема".

США в начале апреля 2018 года ввели санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) бизнесмена Виктора Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран.

Вексельберг позднее направил ходатайство об отмене санкций в отношении него в OFAC, назвав их незаконными и несправедливыми.

В интервью газете Financial Times Вексельберг сказал, что введенные против него санкции со стороны США привели к "настоящему жизненному кризису".

Теги
СШАРоссияВексельберг, Виктор Феликсович
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