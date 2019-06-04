Путин отметил вклад Итало-российской торговой палаты в развитие двусторонних отношений

МОСКВА. 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие руководству, членам и сотрудникам Итало-российской торговой палаты по случаю ее 55-летия. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"За годы своего существования палата в полной мере доказала свою востребованность и эффективность, обеспечивая прямой диалог между деловыми кругами наших стран, способствуя развитию конструктивного двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширению межрегиональных связей", - говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул важность палаты как площадки для обмена коммерческими предложениями и информацией о новых рынках, проведения маркетинговых исследований, разработки и реализации совместных проектов. "В числе более чем 350 членов палаты - ведущие финансовые, промышленные и энергетические корпорации России и Италии. При этом все более активно в ее деятельности участвуют представители малого и среднего бизнеса, которые выступают с весьма интересными, инновационными инициативами", - отметил он.

Глава государства выразил уверенность, что палата и впредь будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.

Итало-советская торговая палата была создана в 1964 году по инициативе различных итальянских и советских внешнеторговых компаний. В марте 1992 года была переименована в Итало-российскую. Палата активно содействует развитию экономических и культурных связей между Италией и Россией.