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Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Программа рассчитана на период до 2025 года
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года.

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Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", - сказал он.

"Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 миллионов человек", - подчеркнул премьер.

Теги
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