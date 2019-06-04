Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", - сказал он.

"Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 миллионов человек", - подчеркнул премьер.