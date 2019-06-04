ЕК находится "в тесном контакте" с США в связи с угрозами санкций против Nord Stream 2

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) находится в тесном контакте с Соединенными Штатами в связи с угрозами Вашингтона ввести санкции против европейских компаний, участвующих в "Северном потоке - 2" (Nord Stream 2). Об этом заявила во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопросы журналистов о планах Брюсселя на случай введения американских санкций против этого проекта.

"ЕК находится в тесном контакте по этой проблеме с американскими партнерами, но это все, что я могу сейчас сказать", - заявила она.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что "она не будет комментировать ситуацию вокруг "Северного потока - 2". Косьянчич напомнила, что после введения похожих санкций США против Ирана Брюссель ввел в действие блокирующий регламент, объявив американские санкции юридически ничтожными на территории Евросоюза и дав европейским компаниям легальную базу, чтобы требовать компенсации ущерба в европейских судах. "По Ирану мы применили блокирующий регламент, который и в настоящий момент действует. Мне нечего добавить к этому", - сказала она.

На практике блокирующий регламент не помог сохранить экономические отношения европейских компаний и Ирана, поскольку европейский бизнес в этом случае предпочел добровольно выполнять санкции США, чтобы не рисковать своими американскими активами.

США уже неоднократно угрожали введением санкций против европейских компаний, вовлеченных в проекте "Северный поток - 2". Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер, в том числе в отношении фирм, участвующих в строительстве российского газопровода.

Проект "Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта.