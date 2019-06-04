Как в КНДР борются с рекордной за последние 100 лет засухой

ПХЕНЬЯН, 4 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Сельскохозяйственные кооперативы в КНДР несмотря на засуху успешно завершают посадку риса. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали во вторник в крестьянском хозяйстве Кочхан близ Пхеньяна.

"Для предотвращения последствий засухи недалеко от нашего села построено водохранилище, которое в зимний период было наполнено водой, - отметил председатель кооператива Ким Ин Чхоль. - В настоящее время вода по системе оросительных каналов самотеком поступает на поля".

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, рисовые поля кооператива Кочхан заполнены достаточным количеством воды, что необходимо для выращивания ростков этой культуры. Руководство хозяйства в связи с необходимостью принимать особые меры для борьбы с засухой призывает крестьян работать в усиленном режиме. В частности, на улицах села установлены агитационные плакаты: "Каждая бригада должна ежедневно выполнить план на 120%".

Всем посольством "на картошку"

"В период пересадки ростков риса к нам приезжают школьники, военные, сотрудники различных учреждений Пхеньяна, помогают всем миром", - рассказали работники хозяйства. По словам председателя кооператива, в селе Кочхан особенно гордятся тем, что в проведении сельскохозяйственных работ им регулярно оказывают помощь сотрудники посольства РФ в КНДР. В нынешнем году группе российских дипломатов, которые приехали в село во главе с послом Александром Мацегорой, доверили окучивать картофель.

"Приезд сотрудников посольства России вдохновляет тружеников нашего села, - подчеркнул Ким Ин Чхоль. - Мы добьемся высокого уровня производства зерновых, чтобы оправдать визит российского посла".

Рекордная за 100 лет засуха

В нынешнем году в КНДР стоит рекордная за последние 100 лет засуха. Как ранее сообщали СМИ народной республики, в период с января по май текущего года в стране выпало в среднем всего 56,3 мм осадков, что является самым низким показателем с 1917 года. В связи с этим власти страны призвали граждан искать новые источники воды и разработать революционные меры борьбы с последствиями засушливой погоды.

При этом представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН сообщили, что в настоящее время более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая. Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам миссии ВПП, в случае, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан КНДР может грозить голод.