{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сечин заявил, что "Роснефть" получает меньше всех льгот в российской нефтегазовой отрасли

"Роснефть" получает меньше всех льгот в российской нефтегазовой отрасли - Сечин.

Новость дополняется

Теги
РоссияСечин, Игорь Иванович
Новый оператор ГТС Украины отделится от "Нафтогаза" после 2019 года
В "Укртрансгазе" рассказали, что с 1 июня 2019 года стартовал очередной этап проекта по анбандлингу
Читать полностью