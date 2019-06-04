Зампосла США: чиновники не поедут на ПМЭФ без решения по Калви, но компании решают сами

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Представители американских властей не приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ, пройдет 6-8 июня) без разрешения ситуация вокруг находящегося под домашним арестом в Москве инвестора Майкла Калви, при этом компании США сами принимают решение об участии в ПМЭФ. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы диппредставительства США в Москве Энтони Годфри на проходящей в Вологде конференции "Диалог Форт-Росс - встречи в России".

"Я бы не сказал, что это чистый бойкот, но посол [США в РФ Джон] Хантсман неоднократно заявлял, что для него будет проблематично посетить форум в то время, как господин Калви находится под стражей и в отношении него возбуждено уголовное дело по проблеме, связанной с экономическим спором, - сказал дипломат. - Боюсь, что пока не существует ответа на этот очень важный вопрос, правительство США не будет представлено на форуме".

При этом он добавил, что посольство продолжит защиту интересов Калви и обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. "Мы разочарованы тем фактом, что следователи ФСБ и российское правительство приняли решение продлить расследование по делу Пола Уилана еще на три месяца, хотя до сих пор не было представлено никаких доказательств его противозаконной деятельности", - заявил собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, "американские фирмы принимают собственные решения относительно участия [в ПМЭФ]". "У нас открытый диалог с бизнес-сообществом. И в конечном итоге компании могут сами решать в соответствии со своими правилами", - подчеркнул Годфри. Говоря о том, посетят ли американские бизнесмены встречу иностранных предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках форума, заместитель посла отметил, что в случае приглашения на это мероприятие американцы "вряд ли будут невежливы".

Ранее в Кремле заявили, что хотели бы, чтобы Калви принял участие в ПМЭФ, однако пока ситуация складывается иначе. На минувшей неделе сообщалось, что его адвокаты обратились в Следственный комитет РФ с ходатайством о разрешении их клиенту принять участие в форуме.