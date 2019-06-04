"Роснефть" ждет разрешения правительства на поставку газа ВР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Роснефть" ждет разрешения правительства РФ на поставку газа в адрес британской ВР, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы ждем решения Минэнерго РФ и правительства по этому вопросу, мы сформулировали свои пожелания. Думаем, что дополнительные доходы Минфину не помешают. И конкуренции с "Газпромом" здесь не возникает никакой, потому что ВР - это активный потребитель, который находится за рамками работы "Газпрома", - сказал Сечин.

Глава Роснефти" отметил, что ВР не может купить газ у "Газпрома", так как "Газпром" уже исчерпал свою европейскую квоту. "ВР может купить или у норвежских производителей, или у независимых поставщиков", - добавил он, отметив, что "Роснефть" планирует продавать ВР российский газ, однако решения кабмина по этому вопросу пока нет.