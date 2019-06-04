Минкавказ рассчитывает на увеличение доходов от курортного сбора в СКФО в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ) рассчитывает на увеличение курортного сбора в Ставропольском крае в 2019 году. По итогам пяти месяцев текущего года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях собрано уже 150 млн рублей, сообщил во вторник журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.
"С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, по конец мая текущего года собрано порядка 465 млн рублей [в трех регионах], из них порядка 275 млн рублей собрано в Ставропольском крае, в Кавказских Минеральных Водах. Только за этот год, это получается пять месяцев, собрано 150 млн рублей [в трех регионах], то есть мы ожидаем существенного увеличения курортного сбора в 2019 году", - сказал министр.
При этом он отметил, что есть передовой опыт в Краснодарском крае, когда отдыхающие платят курортный сбор сразу, "когда заселяются в объекты." "Мы этот опыт учитываем для того, чтобы курортный сбор 2019 года был еще лучше, чем в 2018 году", - пояснил он.
Кроме того, по словам министра, большего эффекта удается достичь, когда поступают средства от курортного сбора и средства, которые выделяются местными органами власти. "Такой опыт тоже будем использовать", - заключил Чеботарев.
Во вторник в Пятигорске после обновления был открыт парк "Цветник". Его реконструкция стала возможна благодаря средствам, полученных от курортного сбора.
О курортном сборе
В 2018 году на средства курортного сбора в Железноводске были проведены работы по ремонту и реконструкции Лермонтова терренкура и Курортного лечебного парка, в Ессентуках обновлена входная группа в Курортный парк.
Сумма сбора в 2018 году в Ставропольском крае составила порядка 185 млн рублей, что превышает прогнозные показатели, обозначенные властями в начале 2018 года.