Минкавказ рассчитывает на увеличение доходов от курортного сбора в СКФО в 2019 году

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

ПЯТИГОРСК, 4 июня. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказ) рассчитывает на увеличение курортного сбора в Ставропольском крае в 2019 году. По итогам пяти месяцев текущего года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях собрано уже 150 млн рублей, сообщил во вторник журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, по конец мая текущего года собрано порядка 465 млн рублей [в трех регионах], из них порядка 275 млн рублей собрано в Ставропольском крае, в Кавказских Минеральных Водах. Только за этот год, это получается пять месяцев, собрано 150 млн рублей [в трех регионах], то есть мы ожидаем существенного увеличения курортного сбора в 2019 году", - сказал министр.

При этом он отметил, что есть передовой опыт в Краснодарском крае, когда отдыхающие платят курортный сбор сразу, "когда заселяются в объекты." "Мы этот опыт учитываем для того, чтобы курортный сбор 2019 года был еще лучше, чем в 2018 году", - пояснил он.

Кроме того, по словам министра, большего эффекта удается достичь, когда поступают средства от курортного сбора и средства, которые выделяются местными органами власти. "Такой опыт тоже будем использовать", - заключил Чеботарев.

Во вторник в Пятигорске после обновления был открыт парк "Цветник". Его реконструкция стала возможна благодаря средствам, полученных от курортного сбора.

О курортном сборе

В 2018 году на средства курортного сбора в Железноводске были проведены работы по ремонту и реконструкции Лермонтова терренкура и Курортного лечебного парка, в Ессентуках обновлена входная группа в Курортный парк.

Сумма сбора в 2018 году в Ставропольском крае составила порядка 185 млн рублей, что превышает прогнозные показатели, обозначенные властями в начале 2018 года.