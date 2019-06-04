Новый оператор ГТС Украины отделится от "Нафтогаза" после 2019 года

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, создаваемый как отдельная компания "Оператор ГТС Украины", будет полностью отделен от предприятия "Нафтогаз Украины" после 2019 года, когда завершится действие транзитного контракта между Украиной и РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Укртрансгаз" (входит в структуру "Нафтогаза" и выполняет в настоящее время функции оператора ГТС).

"С 01.01.2020 года, после завершения транзитного договора с "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "Оператор ГТС Украины" из группы "Нафтогаз", что станет последним шагом отделения функции транспортировки", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что с 1 июня этого года стартовал очередной этап проекта по отделению (анбандлингу) нового оператора. В "Операторе ГТС Украины", который в сейчас работает как филиал в структуре "Укртрансгаза", были объединены функции технической эксплуатации ГТС, которые до этого выполняли пять филиалов "Укртрансгаза".

"Таким образом, создан прообраз будущего независимого оператора ГТС Украины, в который переведено более 12 тыс. сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", - сообщили в компании. С 1 июля наступит еще один этап анбандлинга, который будет продолжаться до конца этого года. На этой стадии будут передаваться функции технической эксплуатации ГТС страны к ООО "Оператор ГТС Украины" как отдельному юридическому лицу, 100% учредителем которой выступает "Укртрансгаз".

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции госкомпании "Нафтогаз Украины", которая настаивала на модели ISO (independent system operator). Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой газотранспортной системы (ГТС) за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.