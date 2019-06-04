Россия оспорила арбитражные решения по искам "Укрнафты" и других компаний в Швейцарии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний. Об этом сообщает Министерство юстиции РФ.

"27 мая Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений", - говорится в сообщении на сайте Минюста.