Беглов сообщил, что тарифы на водоснабжение в Петербурге вырастут на 3,2%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга повысят тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для населения с 1 июля на 3,2% вместо запланированных ранее 7%. Снизить темпы повышения удалось благодаря оптимизации экономически необоснованных расходов коммунального предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга", сообщил во вторник врио губернатора города Александр Беглов на совещании с представителями бизнеса и общественных организаций города.

"Сокращение необоснованных затрат "Водоканала Санкт-Петербурга" позволит с 1 июля снизить рост тарифов для населения с запланированных ранее 7% до 3,2%. Для промышленных потребителей - с 8% до 3,7%", - сказал Беглов.

Комментируя установленное повышение тарифа, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак отметил важность этого для бизнеса. "Это действительно позволит промышленным предприятиям, а также малому и среднему бизнесу чувствовать себя свободнее и наращивать вложения в собственное развитие", - пояснил он.

Кроме того, будут сокращены затраты одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Петербурга "ТЭК СПб". "Совокупная экономия составит 755 млн рублей, сэкономленные средства будут направлены на сдерживание тарифа", - пояснил Беглов. Таким образом, рост тарифа на тепловую энергию с июля составит 0,6% вместо ранее установленных 3,3%.

Беглов отметил, что ранее руководство ПАО "Газпром" и лично глава компании Алексей Миллер приняли во внимание текущую экономическую ситуацию, а также возможные последствия резкого роста тарифов для промышленности: в результате договоренностей тариф ПАО "ТГК-1" (входит в группу "Газпром") на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, а рост тарифа для промышленности составил 11 % вместо изначально запрашиваемых 40%. "Стоит отметить работу ПАО "Газпром", объединившегося с нами в решении тарифного вопроса, специалисты организации помогают нам в расчетах. Оцениваю совместную работу как конструктивную и надеюсь, что остальные снабжающие организации последуют примеру "Газпрома", - подчеркнул врио губернатора Петербурга.

В понедельник Беглов сообщил журналистам об увеличении тарифов на все коммунальные услуги для населения с 1 июля на 0,4% вместо ранее запланированных 4,3%. Как сообщил ТАСС во вторник вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, снижение темпов роста тарифов позволит сэкономить населению и предприятиям города 1,5 млрд рублей в 2019 году. По его оценкам, экономия предприятий Петербурга составит 1,1 млрд рублей.