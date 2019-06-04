Калининград на ПМЭФ подпишет соглашение о строительстве моста через залив

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют подписание на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) концессионного соглашения о строительстве моста через Калининградский залив стоимостью порядка 41 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Ожидается подписание крупного концессионного соглашения по строительству мостового перехода через Калининградский (Вислинский в Польше) залив. Общая стоимость проекта - порядка 41 млрд рублей", - сказал Лысков.

Участниками соглашения станут правительство Калининградской области и ООО "Десятая концессионная компания", учредителем которой является группа "ВИС".

Возведение моста планируется в рамках строительства автомобильной трассы "Приморское кольцо", которая соединяет Калининград с приморскими курортами и должна быть достроена до городов Балтийск и Светлый, где расположены паромный терминал, обслуживающий переправу Балтийск - Усть-Луга, и терминал ГК "Содружество". Мостовой переход будет проложен от поселка им. Александра Космодемьянского до поселка Шоссейное. Общая длина сооружения, с учтем подъездов, составит 7,7 км. При этом непосредственная длина моста 2,85 км. На объекте предполагается организация четырехполосного движения с допустимой скоростью 120 км/ч. Проезд - платный. Точные сроки ввода объекта будут названы после подписания соглашения.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.