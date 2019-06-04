Акционеры "Роснефти" утвердили новый совет директоров компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров компании, в который вошел член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи, председатель Общественного колледжа Катара Хамад Рашид аль-Моханнади. Он заменил в совете директоров главу Glencore Айвана Глазенберга, сообщает корреспондент ТАСС с собрания акционеров.

В совет также переизбраны экс-глава банка Barclays и глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг.

Варниг, Вьюгин, Рудлофф и Шредер переизбраны в качестве независимых директоров.

Кроме того, от британской BP (владеет 19,75% акций "Роснефти") переизбраны президент группы компаний Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро, а также представитель Катара - президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль Сувайди.

Совет директоров "Роснефти" состоит из 11 человек.