Россия, Белоруссия и Казахстан закрепили условия участия в ОТЛК ЕРА

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Железнодорожные компании Белоруссии, Казахстана и России подписали акционерное соглашение об условиях участия в АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА). Об этом говорится в сообщении Российских железных дорог (РЖД).

Документ регулирует условия участия акционеров в компании - управление компанией осуществляется на паритетных началах. Каждый акционер имеет право делегировать в совет директоров ОТЛК ЕРА двух своих представителей.

ОТЛК ЕРА создана в апреле 2018 года путем реорганизации Объединенной транспортно-логистической компании, является ее правопреемником в части операционной деятельности. ОТЛК ЕРА организовывает перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь. Акционерный капитал компании паритетно разделен между ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "НК "Казакстан темiр жолы" (по 33,33% акций).