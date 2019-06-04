{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин и Си Цзиньпин 5 июня ознакомятся с машинами российского завода Great Wall

Лидеры РФ и КНР также посетят презентацию инвестпроекта по строительству автомобильного завода Haval

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду намерены ознакомиться с продукцией китайского автомобильного концерна Great Wall, открывающего завод в Тульской области.

"После переговоров, тоже завтра, лидеры ознакомятся с образцами продукции открывающегося в Тульской области автомобильного завода китайского автомобильного концерна Great Wall", - сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, рассказывая о программе государственного визита Си Цзиньпина.

"Лидеры перейдут в дворцовый дворик [дворик Большого кремлевского дворца], и состоится презентация инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода Haval, - уточнил он, добавив, что Путину и Си Цзиньпину представят два внедорожника.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинТульская область
Трамп: торговая сделка США и Великобритании может увеличить товарооборот в два-три раза
Американский лидер назвал потенциал соглашения огромным
Читать полностью