Путин и Си Цзиньпин 5 июня ознакомятся с машинами российского завода Great Wall

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду намерены ознакомиться с продукцией китайского автомобильного концерна Great Wall, открывающего завод в Тульской области.

"После переговоров, тоже завтра, лидеры ознакомятся с образцами продукции открывающегося в Тульской области автомобильного завода китайского автомобильного концерна Great Wall", - сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, рассказывая о программе государственного визита Си Цзиньпина.

"Лидеры перейдут в дворцовый дворик [дворик Большого кремлевского дворца], и состоится презентация инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода Haval, - уточнил он, добавив, что Путину и Си Цзиньпину представят два внедорожника.