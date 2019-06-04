Путин на ПМЭФ даст оценку проблемам мировой экономики и расскажет о нацпроектах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня остановится на проблемах мировой экономики и политики, а также подробно расскажет о реализуемых в РФ национальных проектах. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Путин [в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ] поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценку проблемам, которые в настоящее время испытывает мировое хозяйство, международная торговля, финансовая система. Сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления и ее приведения в соответствие с принципами равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Ушаков.

Кроме того, продолжил он, президент "наиболее подробно остановится на масштабных целях и задачах", которые стоят перед Россией, то есть, - расскажет о нацпроектах и стратегиях, направленных на промышленное и технологическое развитие всей страны и отдельных регионов, на повышение уровня цифровизации ее экономики. "Будет масштабное, интересное выступление", - заключил помощник главы государства.

Он добавил, что после выступлений на пленарке традиционно состоится неформальная дискуссия, "которая всегда пользуется большим вниманием международных СМИ". Модератором пленарного заседания будет телеведущая Софико Шеварднадзе, сказал Ушаков.