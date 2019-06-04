Господдержка начинающих фермеров Адыгеи до конца года превысит 33 млн рублей

МАЙКОП, 4 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" направят на господдержку начинающих фермеров в этом году 33,4 млн рублей, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец.

"Благодаря региональному проекту "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Адыгея", разработанному нами в рамках нацпроекта, начинающие фермеры республики получат гранты на общую сумму 33,4 млн рублей. С сегодняшнего дня по 28 июня объявлен конкурс для получения грантов на реализацию проектов создания и развития фермерских хозяйств. Есть шансы получить господдержку как по госпрограмме, так и по новому направлению "Агростартап", - сказал он.

В частности, в рамках "Агростартапа" аграрии получат грант до 3 млн рублей на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, до 4 млн рублей - на создание сельскохозяйственного потребительского кооператива, причем средства можно использовать в различных направлениях. Обязательным условием для соискателей гранта на создание сельхозкооператива является наличие собственного капитала, до половины затрат фермеру вернут, уточнил министр.

В минувшем году экспорт продукции АПК республики составил $17,2 млн, в 2019 году запланировано увеличение этого показателя до $28,7 млн. Речь идет об экспорте зерновых культур, масложировой и готовой пищевой продукции. Адыгея планирует наращивать производство сыра как для российского рынка, так и для экспорта. Власти республики намерены в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 4,5 раза, сделав акцент на растительном масле, сыре, рисе, добавил собеседник агентства.