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"Аэрофлот" увеличил число направлений, для которых доступны безбагажные тарифы

Ранее они были введены на нескольких рейсах в города Германии и Италии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" расширила перечень среднемагистральных рейсов, для которых доступны безбагажные тарифы. Билеты, не предусматривающие провоза багажа, можно купить на рейсы "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", сообщил перевозчик во вторник.

В апреле "Аэрофлот" ввел безбагажные тарифы на ряде рейсов в города Германии и Италии.

"Группа "Аэрофлот" распространяет действие новой тарифной группы "Лайт" без включенной нормы бесплатного провоза багажа на среднемагистральную маршрутную сеть", - отмечается в сообщении. Перевозчик добавил, что при применении нового тарифа "есть исключения".

На данный момент безбагажный тариф есть у лоукостера "Победа" (также входит в группу "Аэрофлот") и у крупнейших российских перевозчиков - S7, UTair, "Уральские авиалинии", Red Wings и других.

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