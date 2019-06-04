Роль институтов развития в евразийской экономической интеграции обсудят на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роль институтов развития в процессе формирования единого экономического пространства стран Евразии и Азиатско-тихоокеанского региона обсудят участники на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации ВЭБ.РФ, выступающей организатором сессии совместно с фондом "Росконгресс".

"Страны Евразии и Азиатско-тихоокеанского региона все больше зависят друг от друга в социально-экономическом развитии. Интеграционные процессы не остановить, но торговые конфликты, протекционизм, санкционная риторика становятся барьерами на этом пути. В рамках дискуссии на ПМЭФ мы обсудим с партнерами, как международные институты развития могут помочь в преодолении этих барьеров и формировании общего экономического пространства", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

В дискуссии примут участие руководители международных и национальных институтов развития. Так, среди приглашенных гостей ожидаются президент Нового банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх, президент Банка Японии для международного сотрудничества Тадаси Маэда, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а также министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На сессии будут затронуты такие темы, как участие институтов развития в финансировании проектов развития трансграничной инфраструктуры, взаимодействие между Евразийским экономическим сообществом (ЕАЭС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), а также привлечение инвестиций зарубежных институтов развития к реализации национальных проектов в России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.