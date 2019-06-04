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Медведев и Си Цзиньпин 6 июня обсудят торгово-экономическое сотрудничество России и Китая

Речь идет о взаимодействии в энергетике, промышленности, высоких технологиях, сельском хозяйстве, туризме, на транспорте и в других сферах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу 6 июня в Москве, во время которой обсудят вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, агропромышленном комплексе, туризме, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении правительства РФ.

Си Цзиньпин с 5 июня будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайСи Цзиньпин
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