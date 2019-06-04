ФАС назвала главные проблемы сферы обращения с коммунальными отходами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Закрытость информации о формировании тарифов и слабая разъяснительная работа, касающаяся реформы сферы обращения с коммунальными отходами, являются в настоящее время одними из главных проблем отрасли, считает замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

"Хочу сказать, что очень важно <...> открытость и прозрачность мероприятий, которые связаны с тарифом, реализацией инвестиционных программ. Большая проблема в этой сфере - это максимальная закрытость как тарифных решений, так и при оценке всех составляющих, которые включены в тариф, отсутствие разъяснительной работы, которая позволит, может быть, на определенных этапах довести до людей суть проводимой реформы. Думаю, что совместными условиями эту работу можно проводить", - сказал Пузыревский во вторник в ходе совещания при генпрокуроре РФ "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории СЗФО, СКФО, ЦФО, ЮФО".

Он отметил, что появление новой коммунальной услуги и вопросы тарифного регулирования в сфере обращения с отходами "вызывают наибольшее... возмущение в некоторых случаях со стороны граждан". ФАС проводит ряд внеплановых проверок во многих регионах РФ.

По его словам, вопросы к формированию тарифов вызваны, в частности, тем, что пока нет единого стандарта для расчета стоимости работы с ТКО по массе. "В момент, когда будет вводиться система весового контроля, когда все это удастся перевести на единую единицу измерения, то все это будет постепенно снижаться", - добавил Пузыревский.

О реформе

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в РФ с 1 января. В ее рамках ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и препятствовать образованию нелегальных навалов.

Целевые показатели реформы мусорной отрасли в России заложены в национальный проект "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. В конце января 2019 года вице-премьер России Алексей Гордеев назвал новый приоритет реформы - переход на раздельный сбор отходов до конца 2019 года. 29 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обозначил еще один приоритет - отказ от нормативов в пользу оплаты вывоза фактически образованного мусора.