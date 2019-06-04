Новые технологии и выход на глобальные рынки станут основными темами ПМЭФ-2019

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Основными темами обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) станут создание транспортных коридоров как базиса международной торговли, кибербезопасность в эпоху цифровизации, стратегии выхода на глобальные рынки, новые технологии и связанные с ними профессии будущего. Также участники будут обсуждать роль национальных проектов.

Президент России традиционно принимает участие в ПМЭФ. Помимо выступления на центральном мероприятии - пленарном заседании - Владимир Путин также обычно проводит в дни форума встречи с иностранными инвесторами и руководителями мировых информагентств. Кроме того, как правило, ПМЭФ становится площадкой для общения главы российского государства в двустороннем формате с иностранными лидерами или с главами компаний и международных организаций, участвующими в форуме. В этом году гостями ПМЭФ из числа лидеров других стран будут, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В своем выступлении на пленарном заседании Путин традиционно говорит о проводимой в России социально-экономической политике и о задачах развития страны на ближайшие годы, а также затрагивает наиболее острые вопросы мировой политики и экономики. Исходя из опыта предыдущих лет, не менее содержательной оказывается и последующая дискуссия, когда Путин и иностранные гости форума обсуждают наиболее актуальные темы повестки дня и отвечают на вопросы модератора пленарки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас глава государства в том числе занимается подготовкой к своему выступлению на ПМЭФ. Песков также выразил уверенность, что форум пройдет успешно, несмотря на негативные заявления из-за рубежа. "Мы слышали заявление посла США в Москве о том, что он собирается бойкотировать форум. Но это не значит, что также поступят представители компаний, в том числе и американских", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, нынешний форум станет одним из самых масштабных за всю историю проведения ПМЭФ. "Сейчас мы ожидаем свыше 17 тыс. участников (в 2018 году участвовало 15 тыс. - прим. ТАСС), представлены будут более 1,8 тыс. российских и иностранных компаний из 75 государств. Причем 1,3 тыс. из этих компаний будут представлены на уровне руководителей", - сказал помощник президента РФ. Самой крупной иностранной бизнес-делегацией на форуме будет китайская - в нее войдут представители около 230 компаний.

На форуме ожидаются также главы ведущих международных организаций и объединений - Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразийской экономической комиссии, Мирового энергетического совета, Форума стран-экспортеров природного газа, Арктического экономического совета, Нового Банка развития БРИКС и Организации черноморского экономического сотрудничества.

В числе российских официальных лиц в работе ПМЭФ примут участие, помимо президента РФ, восемь вице-премьеров, 16 министров, 34 руководителя федеральных служб и агентств, а также главы 79 субъектов Федерации. Для освещения мероприятий ПМЭФ в этом году зарегистрировались 4 тыс. представителей СМИ.

"Нулевой" день

В стартовый день ПМЭФ пройдет форум малого и среднего предпринимательства (МСП), где бизнес, власти и эксперты обсудят потенциал развития МСП, взаимодействие предпринимателей и госорганов, а также повышение эффективности государственной поддержки МСП.

Пленарная сессия форума "Вовлечение в предпринимательство: на пути к успеху" будет посвящена одному из ключевых вопросов - популяризации предпринимательства. Соответствующий федеральный проект входит в структуру национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Форум затронет все основные вопросы МСП. Например, участники обсудят взаимодействие малого и крупного бизнеса в сфере промышленности. Если системообразующие предприятия обеспечивают заказы, спрос и выход на рынки, то малый бизнес способен быстро реагировать и подстраиваться под изменения, предоставляя высокое качество продукции и услуг. Представители институтов развития и эксперты рассмотрят, как реализовать это на практике.

Еще одна сессия коснется вопроса аутсорсинга государственных услуг - в сфере здравоохранения, ЖКХ, логистики, строительства и других отраслях, а также темы повышение доступности госзакупок для малого бизнеса. На сессии "Экспортная акселерация" предприниматели узнают о возможностях выхода на зарубежные рынки и сопутствующих мерах господдержки.

Участников форума также ждут различные мастер-классы, посвященные электронной торговле, созданию продающих сайтов, вопросам экспорта и выбора рынков сбыта. Еще один формат в помощь предпринимателям - Менторская гостиная, в рамках которой крупные бизнесмены и отраслевые эксперты проведут встречи с предпринимателями, поделятся опытом, знаниями и проверенными инструментами ведения бизнеса. Результат менторской сессии - разбор кейса или бизнеса, решение задачи и получение контактов.

Также в "нулевой" день форума 5 июня пройдут три мероприятия, посвященные стартовавшей в России реформе обращения с отходами. Так, утром состоится деловая сессия "Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами", затем пройдут круглые столы "Доходы из отходов: как сделать отрасль более привлекательной" и "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами".

Деловая программа

В рамках ПМЭФ-2019 состоится более 120 деловых мероприятий, в том числе пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее", "Человек - прежде всего".

В рамках трека "Мировая экономика в поисках баланса" пройдут сессии, посвященные расширению и углублению сотрудничества в области транспорта на пространстве ШОС, новым подходам к управлению, изучению и сбережению Мирового океана, смене парадигмы глобального экономического порядка, мировым практикам законодательного регулирования в интернете, стратегиям развития Евразийского экономического союза, усилению транзитной привлекательности страны, репутации России на мировом продовольственном рынке и другим актуальным темам экономики.

Сессия "Энергетическая панель" предоставит всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув многонациональный, мультикультурный характер отрасли, ее географическое многообразие. В ходе дискуссии участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике.

Участники сессий трека "Технологии, приближающие будущее" обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке, в том числе такие темы, как цифровые технологии в промышленности, цифровое недропользование, цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний и трансформация здравоохранения.

Также в рамках ПМЭФ состоится второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, организованный "Роснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) при поддержке Фонда Росконгресс. Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.

Национальные цели

Деловая программа форума включает в себя целый блок сессий "Российская экономика: реализуя национальные цели". Участники на протяжении трех дней будут обсуждать, как достичь целей, установленных в майском указе, и роль национальных проектов.

В первый день форума - 6 июня - состоится традиционная макроэкономическая сессия с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Участники дискуссии обсудят, как ускорить российскую экономику и станут ли национальные проекты основой для роста. На протяжении всего дня будут обсуждаться такие темы, как достаточность мер поддержки МСП и возможности для популяризации предпринимательства, качество социальных услуг, "мусорная реформа", конкурентоспособность российского образования, возможности для привлечения иностранных туристов, трансформация строительного и жилищно-коммунального комплекса, цифровой транспорт и логистика и роль страховых медицинских организаций в системе ОМС.

Во второй день форума будет представлен национальный рейтинг состояния инвестклимата в регионах. Также пройдет обсуждение итогов первого года работы по достижению национальных целей. Участники дискуссии постараются ответить на вопросы: достаточно ли было сделано за год, какие риски были выявлены, готовы ли регионы к работе и настроен ли бизнес активно включаться в работу. Участники форума сосредоточатся на том, как сделать нацпроекты привлекательными для инвесторов - этой теме будут посвящены несколько сессий с уклоном на правовую базу, инвестклимат, финансовые инструменты. Участники также обратят внимание на мировой опыт в области производительности труда и создании системы общественного здоровья, вопросы инвестиций в городскую среду, реформу строительного комплекса и цифровизацию регионов. Ряд сессий будет посвящен глобальной конкурентоспособности - спикеры обсудят вопросы экспортного потенциала России в сфере высоких технологий, промышленности, моды и кино.

Участники третьего дня форума снова займутся поиском решений для ускорения роста российской экономики и достижения цели о вхождении РФ в пятерку крупнейших экономик мира и обсудят возможности миграционной политики для сглаживания негативных демографических тенденций. В фокусе спикеров будут также вопросы строительства сети качественных дорог и обновления коммунальной инфраструктуры. В этот день будет представлен рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам МСП.

Соцблок правительства обсудит проблемы здравоохранения, образования и демографии.

В первый день форума вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Вероника Скворцова примут участие в обсуждении современной системы обязательного медицинского страхования в рамках сессии "Современная роль страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования". Об особенностях развития корпоративных программ здравоохранения расскажут замминистра здравоохранения Олег Салагай и директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" при Минздраве Оксана Драпкина на сессии "Программы корпоративного здравоохранения: модный тренд или базовая потребность?".

Глобальную конкурентоспособность российского образования и возможности образования будущего обсудят в рамках сессий "Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал" и "Трианонский диалог. Образование будущего". Министр труда и социальной защиты Максим Топилин и замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева примут участие в сессии "Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?". Мировые тренды спорта и растущий запрос общества на спорт обсудят вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр труда и социальной защиты Максим Топилин "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход".

В рамках сессии "Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия" обсудят стратегические задачи в развитии доступности российского образования. В третий день форума рассмотрят вопросы увеличения доступности лекарственных средств на деловом завтраке "Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты".

Регионы пригласят гостей ПМЭФ на стенд-замок и в ЗОЖ-бар

Регионы - участники ПМЭФ креативно подошли к оформлению своих площадок и стендов, которые они представят на форуме. Самый высокий стенд - шестиметровый - представит Крым. Как рассказал ТАСС генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов, он будет в виде макета одного из самых узнаваемых символов полуострова - замка Ласточкино гнездо.

"У Крыма будет самый высокий стенд, высотой в 6 м, он будет выполнен в виде замка Ласточкино гнездо, с подсветкой, фотозоной в формате 3D. У желающих сфотографироваться будет полное ощущение того, что он стоит на скале у замка. Мы уверены, что наш стенд будет смотреться очень конкурентно", - сказал Габбасов.

Масштабный стенд площадью 1,7 тыс. кв. м представят и власти Санкт-Петербурга - экспозиционно-деловая зона города будет освещать промышленный, инвестиционный, научный, культурный и туристический потенциал северной столицы.

Регионы Сибири представят единый стенд площадью 100 кв. м, на котором разместятся масштабные инвестпроекты в области науки, экологии, туризма и инфраструктуры. "Идея экспозиции Сибирского федерального округа - "Будущее наступает сегодня". Мы хотим представить, как будет выглядеть Сибирь через 10 лет", - рассказал ТАСС полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

Впервые на ПМЭФ представит свой стенд Псковская область, а гости новгородской площадки смогут заглянуть в онлайн-примерочную. Все желающие смогут надеть виртуальные костюмы Александра Невского, Садко, Марфы Посадницы, Суворова, Достоевского, ганзейского купца, сообщил ТАСС директор Агентства развития Новгородской области Александр Дементьев. Сделанные фотографии будут отправляться желающим на электронную почту, их также можно будет распечатать на месте. Удмуртия предложит виртуально попробовать себя в фехтовании.

На стенде Ленинградской области участники ПМЭФ смогут оценить индивидуальный индекс здорового образа жизни с помощью специально созданной игры, сообщила пресс-служба правительства области. "В ЗОЖ-баре гостей будут угощать кофе, чаем, молочной продукцией и выпечкой, произведенными на крупнейших предприятиях пищевой промышленности региона", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в Агентстве регионального развития Калужской области, стенд региона на 80% изготовлен из материалов калужских компаний - местной керамической плитки, паркетных досок, также гостям будет предложено оценить комфорт стульев одного из калужских брендов.

Планы по развитию курортов "Архыз" в Карачаево-Черкессии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской республике представит компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Принципиально новые направления развития региона на ПМЭФ планирует представить Кубань.

"В крае очень много живописных и разнообразных локаций - от гор до моря и мы расскажем как российским, так и зарубежным кинопродюссерам о плюсах съемок в регионе", - сказал ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Традиционно успехи в привлечении инвестиций на форуме представит Агентство стратегических инициатив (АСИ) - будут озвучены результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года.

Московская программа

Самым ярким проектом, представленном на стенде правительства Москвы, станет так называемое наземное метро или Московские центральные диаметры, которые будут запущены в столичном регионе в конце 2019 - начале 2020 года. В рамках реализации проекта предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

Как сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов, в рамках форума будет представлена общая информация о проекте и интерактивные материалы, которые смогут продемонстрировать гостям преимущества МЦД и показать его значимость для транспортной системы Москвы и Московской области", - сказал он.

Заммэра выразил уверенность, что проект заинтересует участников форума как из регионов России, так и из-за рубежа и станет одной из центральных площадок выставки. На стенде также будет установлен полноразмерный макет вагона для поезда "Иволга".

"Именно эти поезда будут курсировать на первых двух диаметрах. Они на 90% спроектированы и собраны в России и ни в чем не уступают ведущим мировым аналогам. "Иволги" обладают высоким уровнем пассажирских сервисов: бесплатным Wi-Fi, зарядками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, а также "теплыми" многоуровневыми поручнями и креплениями для велосипедов", - отметил Ликсутов.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвует правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок выступает Центральная пригородная пассажирская компания. График работы МЦД будет выстроен по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Для комфортной интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Спортивная часть

Насыщенная спортивная программа является неотъемлемой частью Петербургского экономического форума. Уже 5 июня, за день до официального открытия ПМЭФ-2019, в Колпино состоится футбольный матч и гала-концерт "От сердца к сердцу". На поле выйдут известные артисты, политики и прославленные ветераны российского футбола. В ночь на четверг в Петербург прибудут электромобили "Ралли мира", проделавшие путь из Монте-Карло.

Утром 6 июня состоится забег SPIEF Race - это главное спортивное событие форума. Впервые забег был проведен в 2016 году, а среди участников отметились пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент Сбербанка Герман Греф, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пятикилометровый маршрут проходит по историческим местам Петербурга и берет начало на Исаакиевской площади.

Другое спортивной традицией форума стал хоккейный матч. Под вечер первого дня ПМЭФ на лед выйдут представители политической и деловой элиты России.

7 июня в "Шахматной гостиной" стартует шахматный турнир, в котором примут участие российские и зарубежные представители бизнеса и политики. Вечером этого же дня в рамках Фестиваля скорости ПМЭФ пройдет парад гоночной техники по улицам города. В заезде примут участие лучшие российские гонщики и команды: многократные триумфаторы Дакара - команда "Камаз-мастер", первый российский спортпрототип BR-01, болиды Формулы-3, багги, дрифтеры RDS GP, раллийная и кольцевая техника, участники мотопробега Пекин - Санкт-Петербург.

В течение всего дня участники и гости форума смогут попробовать свои силы в сквоше, принять участие в турнире по стрельбе из различного вида оружия.

Закроет спортивную программу форума международный турнир по гольфу, а главный тренер мужской сборной России Игорь Ивашин и лидеры юниорской сборной Наталья Гусева и Артемий Яловенко проведут для всех желающих мастер-классы.

Культурная программа с Мацуевым, Шнуровым и "Би-2"

Фестиваль культуры в рамках ПМЭФ представит программу на любой вкус. На приеме от имени организационного комитета по подготовке и проведению форума 5 июня выступят Сергей Шнуров и его группа "Ленинград", джазовый трубач Вадим Эйленкриг и другие. Для тех же, кто предпочитает классику, в этот день в Михайловском замке американский скрипач-виртуоз Кевин Жу исполнит Концерт Паганини на уникальной коллекционной скрипке Страдивари.

В первый день форума в зале Мариинского театра состоится ночной концерт симфонического оркестра петербургского театра под управлением Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Тех, кто выступает за разнообразие, 7 и 8 июня ждут на Дворцовой площади на фестивале "От классики до рока", участникам которого станут известный итальянский певец Андреа Бочелли, российская оперная дива Аида Гарифуллина, рок-группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

В Михайловском театре в дни ПМЭФ покажут балет "Дон Кихот", а в Александринке - спектакль Валерия Фокина "Рождение Сталина". В "Мюзик-холле" будет идти постановка "Великий Гэтсби", а в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке - шоу братьев Запашных "ЭпиЦЕНТР мира".

Музеи Санкт-Петербурга представят специальные экспозиции и авторские экскурсии. О кочевниках Арктики можно будет узнать в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), познакомиться с шедеврами рукописной книги стран Востока - в Институте восточных рукописей РАН.

Большую культурную программу представит город Пушкин. По карте участника здесь можно посетить Мемориальный музей-дачу Александра Пушкина и Мемориальный музей-лицей. Также в городе в рамках Фестиваля культуры пройдет ряд экскурсий и выставок. 6 июня все любители литературы отметят 220 лет со дня рождения поэта Александра Пушкина.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.