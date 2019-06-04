FT: Лондон может отложить принятие решения о привлечении Huawei к созданию сети 5G

ТАСС, 4 июня. Лондон может отсрочить принятие решения насчет участия китайской корпорации Huawei в создании мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании в связи с решением Вашингтона внести китайскую корпорацию в черный список. Об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times .

Британские официальные лица признали, что действия США сделали дискуссии о Huawei "еще более сложными, чем раньше", добавив, что окончательное решение об участии компании в развертывании сети 5G может быть принято уже после того, как премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй покинет свои посты в июле, отмечает издание.

На прошлой неделе американские официальные лица, как напоминает газета, заявили, что президент Дональд Трамп пригрозит британской стороне ограничением обмена разведданными, если Лондон позволит Huawei построить часть сети 5G в королевстве. В Вашингтоне опасаются, что оборудование китайской группы может быть использовано Пекином для шпионажа.

"Очевидно, что нам нужно положить конец неопределенности, - цитирует Financial Times одного из британских чиновников. - Не ясно, может ли это быть сделано при нынешнем премьер-министре".

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права. Как указывается в заявлении компании, из-за этого решения США "будут отставать в развертывании сети 5G". Китайская компания выступила с иском к правительству США с требованием признать решение властей страны внести ее в черный список противоречащим американской конституции.