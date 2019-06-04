Pegas Touristik решил прекратить отправку туристов в Египет с 10 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Туроператор Pegas Touristik прекращает отправку туристов в Египет с 10 июня. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор компании Анна Подгорная.

"Да, правда, программа закрывается (с 10 июня - прим. ТАСС). С каждым туристом, который приобрел тур с вылетом после этого числа, будут работать индивидуально, у нас есть ряд предложений, в том числе полный возврат денежных средств", - сказала она.

Причины отмены отправки туристов в Египет Подгорная не уточнила.

Сейчас авиасообщение между Россией и Египтом открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты, в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, не восстановлены из-за соображений безопасности. Однако некоторые туроператоры реализуют туры в Египет с доставкой туристов на курорты альтернативными маршрутами, включающими как наземный трансфер, так и перелеты с пересадкой.

Генеральное консульство России в Хургаде 20 мая рекомендовало туристам воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort красноморского курортного города в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка. В связи с этим Ростуризм напомнил, что реализация турпродукта, включающего перевозку туристов с территории Российской Федерации воздушным транспортом в города Египта, за исключением Каира, не соответствует положениям указа президента РФ. В связи с инцидентом Ростуризм также обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой выяснить, были ли нарушения со стороны туроператора, отправившего на отдых россиян, пострадавших в отеле Aladdin Beach Resort.