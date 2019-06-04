Собянин призвал создать механизм передачи данных о проблемах с проектным финансированием

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает необходимым создать легальный механизм передачи властям данных о проблемах с проектным финансированием жилищного строительства. Об этом он заявил на совещании, которое президент России Владимир Путин проводит с членами правительства РФ.

"Нам нужна постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые возникают между банками и застройщиками, - подчеркнул Собянин. - Для этого нужно либо изменить инструкцию Центробанка, либо внести в законодательство банковское какие-то поправки, которые бы позволяли уполномоченным органам государственной власти в области долевого строительства такой информацией обладать и легально взаимодействовать с банками".

"Нам нужно дополнительно урегулировать взаимоотношения с банками, потому что они становятся ключевым институтом", - уверен он. По словам Собянина, сейчас власти в силу законодательства о банковской тайне не могут официально получать от банков информацию о проблемах с проектным финансированием, которые возникают у отдельных застройщиков. Кроме того, органы власти не могут получать и информацию о задержках в финансировании, даже если оно было одобрено. "Мы узнаем информацию эту лишь когда будет серьезная проблема", - отметил мэр.