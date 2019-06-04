{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"АвтоВАЗ" отзывает в России более 900 автомобилей Lada XRAY

Причиной отзыва стала возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" отзывает в России 933 автомобиля Lada XRAY, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыв касается автомобилей, реализованных с января 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", - отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв транспортных средствах будет выполнена замена проблемного вала. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теги
Россия
Банки получили заявки на открытие эскроу-счетов для 27% запланированных проектов
Речь идет о 1337 заявок из 72 субъектов федерации, отметили в ЦБ
Читать полностью