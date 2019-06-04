Эксперты РАН оценили упущенный рост ВВП из-за санкций менее чем в 1 процентный пункт

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Влияние международных санкций на российскую экономику с 2014 года оценивается менее чем в 1 процентный пункт (п.п.) роста национального ВВП. К таким выводам пришел Институт мировой экономики и международных отношений РАН, сообщил ТАСС заведующий отделом, доктор экономических наук и член-корреспондент РАН Сергей Афонцев в кулуарах российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

"Мы подсчитали, что в целом с 2014 по 2018 годы менее 1 процентного пункта ВВП упущенного роста. Вот по 2018 году, если убрать чистый эффект санкций, то у нас бы темп роста был на 0,7 процентного пункта выше", - сказал Афонцев.

По итогам 2018 года рост ВВП России составил 2,3%, подсчитал Росстат. В 2019 году, по прогнозу Минэкономразвития, экономика страны должна вырасти на 1,3%.

Для американского бюджета санкции против других стран и вовсе имеют "нулевую нагрузку", считает президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко. "Конгрессу санкции нравятся, потому что Конгрессу ничего не приходится за это платить. Для них санкции бесплатны, и в итоге они чувствуют себя героями", - сказал Родзянко, выступая на сессии о влиянии санкций.

При этом он отметил, что несмотря на санкции, объем торговли международных компаний с Россией в действительности гораздо выше, чем это отражает официальная статистика. "Объем инвестиций гораздо больше, официальная статистика не отражает реальную картину, не отражает работу дочерних компаний в России. Три четверти предприятий работают не напрямую с РФ, а через третьи страны", - пояснил Родзянко.

"Если говорить о присутствии американских корпораций в России, то оно довольно значительно. Транснациональные корпорации присутствуют здесь в очень большом объеме, потому что они предпочитают осуществлять инвестиции через другие страны: Нидерланды, Сингапур и другие. Мы проводили анкетирование и получили ответы от порядка 90 компаний. Это, конечно, не полная картина. Но мы увидели, что на самом деле настоящая цифра будет в десять раз больше, чем официальная статистика", - заключил он.

"Диалог Форт-Росс"- российско-американский форум, ежегодно с 2012 года собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в Пскове и Изборске. Международная конференция названа в честь Форта- Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. В настоящее время крепость Форт-Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта-Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран.