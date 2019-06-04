Генеральный директор Apple считает, что компания не является монополией

ТАСС, 4 июня. Американская корпорация Apple не относится к компаниям-монополистам. Так ее генеральный директор Тим Кук прокомментировал во вторник в интервью телеканалу CBS информацию о подготовке властей США к масштабному расследованию в отношении американских компаний-гигантов по поводу возможного нарушения ими антимонопольного законодательства.

Помимо Apple, американское правительство готовится провести расследование также в отношении корпораций Amazon, Facebook и Google. Кук, отвечая на вопрос телеведущей Норы О'Доннелл, отметил, что "находит проверку корпорации такого размера справедливой", однако заметил, что вне зависимости от масштабов ее деятельности "не найдется человека, который бы назвал справедливыми обвинения Apple в монополизме".

В подтверждение своих слов Кук указал, что "[Apple] не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% [от общего объема], а компьютеров - еще меньше".

Агентство Reuters 4 июня сообщило, что власти Соединенных Штатов готовятся начать расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и министерством юстиции, которое займется Apple и Google.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, смарт-часы Apple Watch и другие устройства. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) - одна из крупнейших в мире. В августе прошлого года ее рыночная капитализация превысила $1 трлн, но затем снизилась и сейчас составляет чуть более $840 млрд.