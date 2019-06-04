Пермский край планирует заключить более 10 соглашений на полях ПМЭФ-2019

ПЕРМЬ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают подписать более 10 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства региона.

"В рамках форума представители пермской делегации подпишут не менее 10 разных соглашений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регион планирует заключить контракты с компанией "Промобот", ВЭБ, Корпорацией МСП и Российским экспортным центром, с которым будет вести сотрудничество по пилотному проекту в сфере онлайн-торговли. Кроме того, ожидается подписание меморандума с ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (входит в группу "Акрон") по поддержке создания промышленного производства калийно-магниевых солей мощностью 2 млн т хлористого калия в год.

В рамках нацпроекта "Образование" в крае планируется построить многофункциональный студенческий городок, соглашение о реализации этого проекта будет подписано на форуме с Минобрнауки РФ и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Также регион рассчитывает подписать специнвестконтракт с компанией "Метафракс" по запуску производства параформальдегида и формалина. В планах заключить соглашения по научно-образовательному центру с компаниями "Уралкалий" и "Уралхим" и подписать меморандум о сотрудничестве с акционерным обществом "Карьер" и компанией "Газпром нефть".

Среди участников делегации - министр экономического развития и инвестиций края Максим Колесников, министр промышленности предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, представители бизнеса. Возглавит делегацию губернатор края Максим Решетников.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.