Общий объем торгов на Мосбирже в мае составил 61 трлн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в мае составил 61 трлн рублей, что примерно на 17% меньше результатов апреля, говорится в сообщении биржи. В апреле этого года общий объем торгов на бирже составил 73,8 трлн рублей.

Отмечается, что лучшую динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали рынки акций и облигаций, увеличившись на 27,8% и 23,2% соответственно. Рынок фьючерсов и опционов на товары в сравнении с маем 2018 года вырос на 32,7%.

Объем торгов на фондовом рынке по сравнению с прошлым годом без учета однодневных облигаций вырос на 24,7%, до 3,103 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 27,8%, до 1,020 трлн рублей, корпоративными, региональными и государственными облигациями - на 23,2%, до 2,083 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6,5 трлн рублей (6,7 трлн рублей в мае 2018 года). Торги на валютном рынке также уменьшились - с 30,2 трлн рублей в мае 2018 года до 24,4 трлн рублей в этом году.

Объем торгов на денежном рынке составил 25,7 трлн рублей, в аналогичном периоде 2018 года этот показатель составил 30,4 трлн рублей. На товарном рынке объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 2,1 млрд рублей (8,3 млрд рублей в мае 2018 года). Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам мая составил 3,3 млрд рублей также продемонстрировав отрицательную динамику в сравнении с маем 2018 года (3,1 млрд рублей).