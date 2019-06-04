Трамп ожидает, что переговоры по пошлинам с Мексикой пройдут при действии новых тарифов

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что пошлины в размере 5% на все товары из Мексики вступят в силу на следующей неделе и переговоры между двумя странами будут проходить при действующих тарифах. Об этом он заявил во вторник на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй в Лондоне.

30 мая глава Белого дома заявил в Twitter, что вводит пошлину в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня для того, чтобы побудить мексиканские власти активнее решать проблему нелегальной миграции. Американский лидер подчеркнул, что размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

"Мексика хочет встретиться, они собираются встретиться в среду, госсекретарь [Майкл] Помпео будет на встрече, а также еще несколько [представителей США]. Но, как мне кажется, скорее всего, пошлины вступят в силу, и мы будет вести переговоры, когда они будут действовать", - сказал американский президент.

Трамп также подчеркнул, что власти Мексики должны активизировать усилия, направленные на то, чтобы остановить поток мигрантов в США.

На прошлой неделе глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард отправился в Вашингтон, где 5 июня должны начаться переговоры по вопросу пошлин. Ранее Эбрард выразил надежду на то, что две страны смогут прийти к взаимопониманию. По информации агентства Reuters, Эбрард добавил, что мексиканские власти готовятся представить американским коллегам предложение по вопросу мигрантов, которое станет отправной точкой для переговоров.