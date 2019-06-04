Росстандарт нашел способ защитить водителей от недолива топлива на АЗС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Росстандарт считает, что одной из причин проблемы недолива топлива на АЗС является устаревший стандарт ГОСТ для топливораздаточных колонок. Агентство планирует утвердить его обновленную версию в первом полугодии 2020 года, сообщает Росстандарт.

"Положения ГОСТ 1989 года уже не отвечают требованиям к работе автозаправочных станций, не обеспечивая также защиту от недолива при приобретении топлива. Установленная стандартом точность измерения количества отпускаемого топлива имеет значительную погрешность, в том числе в зависимости от температуры окружающей среды", - говорится в сообщении.

Положения документа позволяют недобросовестным продавцам использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие "обманывать" расходомер. Также стандарт не в полной мере регулирует вопросы безопасности колонок, утверждают в агентстве.

"Эти проблемы планируется решить при разработке нового стандарта. В стадии обсуждения находятся предложения: признать ТРК измерительной системой с регулярной проверкой на точность измерений, отразить в стандарте современные требования к ПО и методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок", - отметили в Росстандарте. Разработка обновленного стандарта включена в программу национальной стандартизации на 2019 год.

В прошлом году Федерация автовладельцев России (ФАР) сообщила о массовом недоливе топлива на российских АЗС после проверки более трех десятков автозаправочных станций. Однако Независимый топливный союз, представляющий ряд независимых участников топливного рынка, назвал методику ФАР "доморощенной" и высказал сомнения в том, что недоливы носят массовый характер.

В июле руководитель Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что ведомство совместно с Минпромторгом планирует до конца года согласовать и направить в правительство предложения по мерам борьбы с недоливом бензина на АЗС.

В сентябре 2018 года госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывал, что законопроект удастся внести на рассмотрение в весеннюю сессию Госдумы, чтобы закон заработал в 2019 году.